Москва, , 14:12 — REGNUM В России создано достаточное количество мощностей, которые позволят в необходимом количестве обеспечить граждан РФ средствами индивидуальной защиты. Об этом сегодня, 28 июля, в ходе пресс-конференции заявил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Читайте также: Почти 40% жителей РФ не хотят сидеть дома из-за второй волны коронавируса

Он заверил, что жители страны в случае второй волны коронавирусной инфекции не будут испытывать нехватки медицинских масок и перчаток.

«Я полностью уверен и гарантирую, что у нас не будет никаких проблем со средствами индивидуальной защиты населения», — подчеркнул заместитель министра.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос рекрутингового агентства Superjob.ru показал, что более трети жителей России (36%) не готовы переходить на режим самоизоляции, если осенью произойдёт вторая волна коронавируса. При этом 24% респондентов считают, что вводить режим самоизоляции нужно только в случае угрозы роста заболеваемости коронавирусом.

Также по теме: Названы наиболее эффективные средства для уничтожения коронавируса

Напомним, ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.