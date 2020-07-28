Москва, 28 июля 2020, 14:12 — REGNUM В России создано достаточное количество мощностей, которые позволят в необходимом количестве обеспечить граждан РФ средствами индивидуальной защиты. Об этом сегодня, 28 июля, в ходе пресс-конференции заявил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
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Он заверил, что жители страны в случае второй волны коронавирусной инфекции не будут испытывать нехватки медицинских масок и перчаток.
Как сообщало ИА REGNUM, опрос рекрутингового агентства Superjob.ru показал, что более трети жителей России (36%) не готовы переходить на режим самоизоляции, если осенью произойдёт вторая волна коронавируса. При этом 24% респондентов считают, что вводить режим самоизоляции нужно только в случае угрозы роста заболеваемости коронавирусом.
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Напомним, ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.