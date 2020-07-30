Москва, 30 июля, 2020, 07:14 — ИА Регнум. Члены Общественной наблюдательной комиссии побывали в тюрьме «Лефортово» в Москве, где содержится бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По словам Евы Меркачевой, им повезло встретиться с заключённым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

A.Savin, WikiCommons СИЗО «Лефортово»

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Меркачева сразу по выходе из стен тюрьмы записала видео в своём Instagram:

«Мы только что вышли из СИЗО «Лефортово», где увидели Фургала. Это был такой приятный сюрприз, потому что нам сказали сначала, что его нет».

Общественный наблюдатель в первую очередь сказала, что ни писем, ни телеграмм Сергей Фургал не получает. Также не уходит корреспонденция и от него .

«По его словам, ему приносят такой протокол, где сказано, что всё изымает следователь. Так что, к сожалению, он не может выразить слова благодарности, просил через нас, членов ОНК донести, что он безумно рад поддержке, благодарен, но, к сожалению, пока не может каждому ответить. Будет думать какой-нибудь формат, может, напишет нам в ОНК письмо-благодарность, а мы потом разошлём», — сказала Ева Меркачева.

Но вот посылки до Фургала доходят, причём их очень много. Фургал просит больше не слать кипятильники и расчёски. Их очень много.

По словам члена ОНК, «он сытый, и у него есть всё необходимое».

https://www.instagram.com/tv/CDPdHdzKnf3/

Как сообщало ИА REGNUM, ножи и топор были изъяты в Хабаровске у участников несогласованной акции в поддержку Сергея Фургала. Об этом заявил врио главы региона Михаил Дегтярёв в прямом эфире в Instagram.

«Зачем человек пришёл с топором на несанкционированную акцию?» — задался вопросом Дегтярёв.