Бишкек, 29 июля, 2020, 19:00 — ИА Регнум. В настоящее время в Киргизии действует третья версия клинического протокола по методам лечения пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 29 июля, на брифинге сообщила вице-премьер министр Аида Исмаилова.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

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По ее словам, после ряда встреч с российскими специалистами, прибывшими в республику для оказания помощи киргизстанским коллегам, министерство здравоохранения приняло решение создать с их помощью новую версию протокола.

«В ближайшие дни разработка четвертой версии клинического протокола будет завершена и утверждена минздравом», — резюмировала высокопоставленная чиновница.