Бишкек, , 14:58 — REGNUM В Киргизию прибыл российский гуманитарный груз, предназначенный для оказания содействия в преодолении эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает посольство России в Бишкеке.

Российская сторона безвозмездно передала минздраву Киргизии передвижные рентгенаппараты, прикроватные мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты и хирургические маски на общую сумму 150 млн рублей.

Российские медики, ранее прилетевшие в Киргизию, обучат киргизстанских коллег работе с подаренной Россией медицинской аппаратурой и протоколам применения медикаментов.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова от лица киргизстанских властей поблагодарила Россию за оказываемую помощь в борьбе с коронавирусом.

«Российское содействие является проявлением подлинно братских и союзнических отношений», — подчеркнула высокопоставленная чиновница.