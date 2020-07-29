Минск, 29 июля, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Официальное уведомление запросило посольство РФ в Белоруссии относительно задержания в Москве граждан РФ — служащих ЧВК, сообщили 29 июля в пресс-службе российского диппредставительства.

ИА REGNUM Посольство РФ в Белоруссии

https://twitter.com/RusEmbassyMinsk/status/1288459236029149184

«Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси», — сообщили в дипмиссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусская сторона распространила информацию о задержании в Минске сегодня, 29 июля, 32 граждан РФ, а затем ещё одного гражданина.

Они, как утверждает Минск, являются служащими ЧВК «Вагнер». Прозвучала информация из белорусских источников, что задержанные якобы имели опасные для Белоруссии намерения.