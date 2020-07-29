Минск, , 16:11 — REGNUM Официальное информагентство Белоруссии «БелТА» сообщает, что к нему неким образом «попал» список задержанных сегодня ночью на территории республики граждан Российской Федерации из «иностранной частной военной компании Вагнера». КГБ, МВД и другие профильные структуры очередной выборный скандал не комментируют.

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Госинформагентство проинформировало, что правоохранительные органы Белоруссии, категорически отказывающиеся от комментариев для других СМИ (в нарушение действующего законодательства), поведали, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

«При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка», —сказано в официальном сообщении.

Государственное информагентство опубликовало список задержанных граждан Российской Федерации:

1. Милаев Артем Викторович, 01.02.1981 г. р.;

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г. р.;

3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г. р.;

4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г. р.;

5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г. р.;

6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г. р.;

7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г. р.;

8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г. р.;

9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г. р.;

10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г. р.;

11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г. р.;

12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г. р.;

13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г. р.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г. р.,

15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г. р.;

16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г. р.;

17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г. р.;

18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г. р.;

19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г. р.,

20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г. р.;

21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г. р.;

22. Шубин Александр, 15.01.1996 г. р.;

23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г. р.;

24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г. р.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г. р.;

26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г. р.;

27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г. р.;

28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г. р.;

29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г. р.;

30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г. р.;

31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г. р.;

32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г. р.;

33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г. р. — 0-

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Государственное телевидение Белоруссии («Белтелерадиокомпания») сообщило о прибытии «более двухсот боевиков на нашу территорию для дестабилизации обстановки в период избирательной компании». При этом было зачитано то же сообщение, что и в публикации БелТА со ссылкой на анонимных «правоохранителей».

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