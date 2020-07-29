Минск, 29 июля 2020, 16:11 — REGNUM Официальное информагентство Белоруссии «БелТА» сообщает, что к нему неким образом «попал» список задержанных сегодня ночью на территории республики граждан Российской Федерации из «иностранной частной военной компании Вагнера». КГБ, МВД и другие профильные структуры очередной выборный скандал не комментируют.
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Госинформагентство проинформировало, что правоохранительные органы Белоруссии, категорически отказывающиеся от комментариев для других СМИ (в нарушение действующего законодательства), поведали, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
«При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка», —сказано в официальном сообщении.
Государственное информагентство опубликовало список задержанных граждан Российской Федерации:
1. Милаев Артем Викторович,
2. Бахтигараев Тахир Минигаянович,
3. Алтухов Александр Викторович,
4. Ли Владимир Александрович,
5. Кожевников Андрей Юрьевич,
6. Сапронов Алексей Владимирович,
7. Щербаков Сергей Владимирович,
8. Волгин Алексей Владимирович,
9. Дрига Олег Игоревич,
10. Павленко Сергей Григорьевич,
11. Руденко Александр Святославович,
12. Харитонов Денис Юрьевич,
13. Сидоров Сергей Александрович,
14. Кошман Максим Ярославович,
15. Бубнов Сергей Геннадьевич,
16. Нижник Павел Александрович,
17. Селихов Владимир Иванович,
18. Фетисов Геннадий Евгеньевич,
19. Фомин Михаил Николаевич,
20. Екимов Владимир Сергеевич,
21. Каримов Ринат,
22. Шубин Александр,
23. Шеломенцев Игорь,
24. Маслов Сергей Алексеевич,
25. Зайдулен Рустем,
26. Токаренко Андрей Викторович,
27. Сердюков Андрей Викторович,
28. Сергеев Федор Михайлович,
29. Танов Рафик Кабулович,
30. Зяблицев Евгений Сергеевич,
31. Самарин Павел Львович,
32. Бакунович Андрей Петрович,
33. Шацкий Артем,
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Государственное телевидение Белоруссии («Белтелерадиокомпания») сообщило о прибытии «более двухсот боевиков на нашу территорию для дестабилизации обстановки в период избирательной компании». При этом было зачитано то же сообщение, что и в публикации БелТА со ссылкой на анонимных «правоохранителей».
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