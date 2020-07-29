Москва, 29 июля, 2020, 15:40 — ИА Регнум. В России первую партию вакцины от коронавируса, которую разработал научный центр «Вектор», планируется произвести в октябре. Об этом 29 июля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Council.gov.ru Татьяна Голикова

По ее словам, завершение клинических исследований планируется в сентябре, также в сентябре планируется и государственная регистрация.

«А также первую партию планируется произвести в октябре 2020 года», — сказала Голикова на совещании на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране заявил, что решение о приёме вакцины против гриппа является личным выбором человека, принцип добровольности должен строго соблюдаться.

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