Москва, , 15:13 — REGNUM Решение о приёме вакцины против гриппа является личным выбором человека, принцип добровольности должен строго соблюдаться. Об этом заявил 29 июля президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Глава государства вместе с тем отметил, что решение о вакцинации связано с ответственностью человека за своё здоровье, а также за здоровье детей и других близких.

«Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно», — подчеркнул Путин.

Вакцина против корнавируса должна быть эффективной и безопасной, в ней должна быть абсолютная уверенность. Именно на основе этого будут приняты дальнейшие решения по вакцинации от COVID-19, добавил он.

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