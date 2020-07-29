Москва, 29 июля, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Новый учебный год в российских школах начнётся традиционно 1 сентября. Об этом сегодня, 29 июля, на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента РФ Владимира Путина сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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Она уточнила, что это произойдёт в том случае, если не будет дополнительных рисков в регионах.

«С учётом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», — сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула необходимость «обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и при соблюдении противоэпидемических мер».

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Также планируется, что новый учебный год с 1 сентября начнут 92% российских вузов, с 14 сентября — все остальные. Голикова допустила перенос начала занятий на два месяца в случае возникновения необходимости, но не более того.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что учебный год в России начнётся в традиционной форме. Школьники, как обычно, сядут за парты 1 сентября. По его словам, в Минпросвещения нет опасения касательно эпидемиологической обстановки по коронавирусу на начало учебного года в России. В школах будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.