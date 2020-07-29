Санкт-Петербург, 29 июля, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Объединиться с Петербургом в один регион хотели бы более 61% жителей Ленобласти. О таких результатах социологического исследования «Института государственного развития» объявил его директор Дмитрий Солонников.

Down-house.ru Медный всадник. Санкт-Петербург

Согласно предоставленным данным, против идеи выступили только 11,9% респондентов. Лидером из возможных сценариев интеграции выступило полное слияние, создание нового субъекта федерации, в этом солидарны как мужчины, так и женщины во всех возрастных группах.

После интеграции респонденты ждут изменения уровня жизни региона, улучшения медицинского обслуживания и увеличения социальных выплат. Жители пенсионного и среднего возраста ждут роста совокупного бюджета и сокращения числа чиновников. Для молодёжи особенно привлекательно выглядит возможность получения статуса жителя города.

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Напомним, в январе 2020 года областное отделение партии «Родина» предложило объединить два субъекта в «Санкт-Петербургскую губернию» со столицей в «Большом Петербурге», куда помимо самого города вошли бы Ломоносовский, Всеволожский и Гатчинский районы Ленобласти, а также Шлиссельбург, Кировск и Отрадное. Партия указала, что «геттоизация» районов вроде Мурино или Кудрово на границе двух регионов очень скоро подвигнет их жителей требовать включить их в состав Петербурга при любых обстоятельствах.

Руководитель областного отделения «Родина» Валерий Шинкаренко также собирался баллотироваться на пост губернатора Ленобласти осенью 2020 года, но подтвердил, что заберет документы из избиркома. Главное, что сделала его партия, на его взгляд, — предложила проект «Санкт-Петербургской губернии». Теперь он намерен помогать однопартийцам на довыборах в ленобластной парламент.

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«Честно собрать 155 подписей муниципальных депутатов Ленинградской области за те сроки, что отведены, просто нереально. Ленинградская область — большой регион. А ведь подписи ещё нужно заверить у нотариуса. А нотариусы в связи с пандемией принимают строго по записи, нужно записываться за неделю. В связи с этим мои комплименты тем кандидатам, которые в отличие от нас подписи собрали. Наверное, они — обладатели какого-то тайного знания, некой магической формулы. Ибо никакой логикой, ни политической, ни арифметической, объяснить, как им удалось преодолеть муниципальный фильтр, нельзя. Точнее, логика во всём этом есть, но она сугубо номенклатурная», — объявил руководитель его избирательного штаба Дмитрий Жвания.