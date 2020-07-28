Санкт-Петербург, 28 июля, 2020, 17:23 — ИА Регнум. По факту столкновения двух электропоездов на Октябрьской железной дороге в Санкт-Петербурге и схода с рельсов трех локомотивов и пустого вагона возбуждено уголовное дело — за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе СК на транспорте по СЗФО.

Дарья Драй ИА REGNUM В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере

По данным следствия, днем 28 июля 2020 года произошло столкновение двух электровозов на станции Купчинская в черте города Санкт-Петербург. В результате столкновения пострадали два человека, одному из них — 50-летнему машинисту понадобилась госпитализация.

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«По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствующих совершению преступления. В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере.

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По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что один из машинистов заснул и проехал на запрещающий сигнал светофора.