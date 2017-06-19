Санкт-Петербург, 28 июля, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате столкновения двух грузовых поездов недалеко от железнодорожной станции Купчинская в Санкт-Петербурге. Об этом 28 июля ИА REGNUM рассказал источник знакомый с ситуацией.

Пресс-служба ГУ МЧС по СПб. Два человека получили ранения в результате столкновения грузовых поездов.

Напомним, происшествие на Октябрьской железной дороге произошло около 14:00 часов 28 июля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате касательного столкновения произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. Пострадали двое мужчин.

Читайте также: В Петербурге два поезда сошли с рельсов в результате столкновения

«Один человек с травмами средней степени тяжести доставляется в стационар, второй потерпевший после первичной помощи от госпитализации отказался», — отметил собеседник агентства.