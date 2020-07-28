Нижний Новгород, 28 июля, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 июля выздоровели после заражения коронавирусом 74 270 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 100 343 человека, более 74,01% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 852 человека, а выписались по выздоровлении 1183 жителя округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 342 человека, в Самарской области — 192, в Оренбургской области — 133, в Ульяновской области — 104, в Башкирии — 103, в Саратовской области — 99, в Мордовии — 39, в Марий Эл — 37, в Чувашии — 27, в Удмуртии — 26, в Татарии — 24, в Кировской области — 23, в Пензенской области — 19, в Пермском крае — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 24 июля подтверждено 823 515 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5395 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,18%. Полностью выздоровели 588 774 жителя России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет более 12,61%.

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