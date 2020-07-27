В Багдаде полицейские разогнали протестующих
Багдад, 27 июля, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Жертвами столкновений протестующих с полицией в Багдаде стали двое человек, 27 июля сообщает агентство Reuters.
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Иракские полицейские
Это первые случаи смерти протестующих после долгого «затишья» на площади Тахрир в столице Ирака, которая была центром волнений и беспорядков в течение нескольких месяцев в 2019 году.
Силы безопасности заявляют, что использовали слезоточивый газ в ответ на камни и «коктейли молотова» со стороны протестующих. Протестующие заявляют, что полицейские применили боевые патроны.
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