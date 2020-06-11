Багдад, , 22:38 — REGNUM Сведения о подготовке покушения на него получил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. Об этом 11 июня заявил сам премьер в ходе своего телеобращения, которое транслировал телеканал Sky News Arabia.

Аль-Казыми сообщил, что информацию о подготовке покушения на него получил из отчёта силовых структур. Устранить премьера планировалось во время его визита в город Мосул. Глава правительства Ирака охарактеризовал планы злоумышленников как запугивание и шантаж и заявил о своей готовности работать ради блага страны «до последнего вздоха».

Аль-Казыми пояснил, что подобные планы у врагов возникли на фоне стратегического диалога между Ираком и США. Премьер-министр отметил, что эти контакты важны для дальнейшего взаимодействия между двумя странами в сфере политики, безопасности, энергетики и культуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении Госдепом США о начале стратегического диалога с Ираком. Участники переговоров будут опираться на рамочное соглашение, подписанное США и Ираком 12 лет назад.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп объявил о начале стратегического диалога с Ираком