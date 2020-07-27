Анкара, 27 июля, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Войны в Ливии и Сирии были предметом переговоров Москвы и Анкары сегодня, 27 июля, сообщили в пресс-службе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В ходе телефонного разговора глава Турции и президент РФ Владимир Путин также обсудили вооружённый конфликт Армении и Азербайджана. Коснулась беседа и двусторонних отношений.

Читайте также:МИД Египта: мы не видим механизмов мирного решения ситуации в Ливии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе переговоров с Эрдоганом поздравил его и турецкий народ с мусульманским праздником Курбан-байрамом.