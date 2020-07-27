Минск, 27 июля, 2020, 17:50 — ИА Регнум. «Министерством информации Республики Беларусь вынесены требования владельцам интернет-ресурсов edemtv. me и ilook. tv в связи с распространением посредством указанных сайтов иностранных телепрограмм, разрешение на распространение на территории Республики Беларусь которых министерством информации не выдавалось», — говорится сообщении, в опубликованном 27 июля на министерском сайте.

СМИ

Чиновники сослались на п.5 местного закона «О средствах массовой информации», отметив, что «распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания без наличия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания запрещается».

Напомним, министерство информации Белоруссии недавно возглавил Игорь Луцкий, который до июня возглавлял государственный телеканал «СТВ», а до этого работал в этом же министерстве. Его предшественники во главе министерства Александр Карлюкевич и Лилиля Ананич отметились как душители свободной прессы и соучастники политических репрессий.

Читайте на эту тему: Белорусское «министерство правды» как опора «диктатуры абсурда» Лукашенко