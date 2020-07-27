Москва, 27 июля, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Роспотребнадзор призвал граждан быть осторожными при употреблении рыбы и рыбной продукции, потому что они могут быть заражены паразитами, сообщается на сайте ведомства.

(сс) delo Улов

Читайте также: Роскачество дало советы, как избежать пищевых отравлений

Если не соблюдать правила обработки сырой рыбы, то есть вероятность заразиться паразитозами, например, такими как описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы.

Чтобы избежать заражения необходимо варить рыбу в течение 15 мин после закипания, жарить до 20 мин, засаливать мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную — в течение 40 суток, замораживать при температуре — 40 °C в течение 7 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением жаркой погоды увеличивается количество тяжелых пищевых отравлений, связанных с ростом патогенной флоры.

Читайте также: Жители Латвии всё чаще травятся рыбой в заведениях общепита