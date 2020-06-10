Москва, , 09:56 — REGNUM С наступлением жаркой погоды увеличивается количество тяжелых пищевых отравлений, связанных с ростом патогенной флоры. Главный источник подобных токсикоинфекций — заражённая болезнетворными микроорганизмами еда и вода. Эксперты Роскачества напоминают о простых правилах, следуя которым можно избежать пищевых отравлений и инфекций.

Так, прежде всего, следует мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, не хранить еду при комнатной температуре, тщательно мыть зелень, фрукты и овощи, а мясо и рыбу всегда подвергать температурной обработке.

«Важно не пить воду из открытых источников, речек и ручьев. Лучше воздержаться от бифштексов с кровью, парного молока, плохо прожаренной глазуньи, а также не пить сырые яйца, — советуют эксперты.

Также не стоит пробовать на вкус сырой фарш. В противном случае возрастает риск заразиться сальмонеллой, которая встречается в яйцах, молоке, мясе, воде и вызывает ряд заболеваний, таких как сальмонеллёз.

Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют не покупать молочные и мясные продукты с рук на стихийных рынках, придорожных лотках и у частных владельцев, которые не имеют ветеринарных документов о безопасности продуктов. Эти продукты могут оказаться заражены бруцеллой. Она вызывает бруцеллёз, который приводит в инвалидности.

Не советуют специалисты Роскачества приобретать в супермаркетах различные нарезки, так как аппарат для нарезки обычно не стерилизуют после каждого использования.

«Следовательно, если один продукт был заражен кишечной палочкой, бактерии могут распространиться на другие виды мяса и сыра, нарезанные на том же слайсере», — говорится в сообщении.