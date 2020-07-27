Москва, 27 июля, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Министерство просвещения России готовится начать учебный год 1 сентября в традиционной форме, заявил 27 июля на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов. Брифинг транслировал телеканал «Россия 24».

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Он отметил, что предполагается открытие всех школ и организация традиционных линеек. При организации обучения будет использован опыт, наработанный при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ). Безопасность школьников и учителей будет обеспечена с учётом требований Роспотребнадзора.

Ввод дистанционного обучения не планируется, оно будет использоваться как дополнительная возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, Кравцов назвал российское обучение на дому с использованием дистанционных технологий лучшим в мире по уровню организации. В таком режиме школьникам пришлось учиться в связи с пандемией коронавируса.

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