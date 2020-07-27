Москва, 27 июля, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В 2020 году на 0,5% сократилось количество участников Единого государственного экзамена по обществознанию, которые не смогли преодолеть минимальный порог. Такие предварительные итоги сдачи ЕГЭ ИА REGNUM сообщили 27 июля в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Всего ЕГЭ по обществознанию в нынешнем году сдавал 292 701 человек, что на почти на 31,2 тыс. меньше, чем годом ранее. Средний тестовый балл по этому предмету увеличился на 1,4 балла. Также по сравнению с 2019 годом возросла и доля высокобалльников, получивших 81−100 баллов. Этот показатель составил 2,1%.

«Выпускники 2020 года по сравнению с выпускниками предыдущих лет лучше ориентируются в правах и свободах человека и гражданина», — прокомментировали в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Рособрнадзоре заявили, что предварительные результаты участников ЕГЭ по химии в 2020 году в целом на уровне прошлогодних. При этом возросло количество выпускников (на 2,5%), написавших единый государственный экзамен на высокий балл — от 81 до 100 баллов. Средний тестовый балл составил 54,4 балла.

Напомним, 16 июля в российских школах для выпускников состоялся единый государственный экзамен по обществознанию. Сдавать этот предмет изъявили желание около 333 тыс. человек.