Москва, , 08:57 — REGNUM Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по обществознанию и химии для выпускников школ состоятся 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Шестнадцатого июля в основной период ЕГЭ-2020 пройдут экзамены по обществознанию и химии», — говорится в сообщении.

На экзамен по обществознанию заявились около 333 тыс. человек, более 302 тыс. из которых — выпускники этого года. За 3 часа 55 минут участникам предстоит кратко ответить на 20 заданий и дать развёрнутый ответ ещё на девять вопросов.

В ЕГЭ по химии намерены участвовать более 90 тыс. человек, в том числе почти 80 тыс. выпускников этого года. Им дадут 3,5 часа на работу из двух частей, в которой всего 35 заданий.

Результаты будут известны не позднее 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году основной период ЕГЭ — с 29 июня по 25 июля. Зарегистрировались для участия в экзамене почти 714 тыс. человек.

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