Москва, 27 июля, 2020, 08:18 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по причине лесных пожаров введен по состоянию на 27 июля в четырех российских регионах. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

"Режим ЧС введен в 4 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского АО, в Ивдельском районе Свердловской области, в Билибинском районе Чукотского АО», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что за прошедшие сутки сотрудниками лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами на территории России за минувшие сутки было потушено 66 пожаров на общей площади 1057 га.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лесной пожар, который бушевал на территории Забайкальского национального парка в республике Бурятия со 2 июля, ликвидирован.