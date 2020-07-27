Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM Лесной пожар, который бушевал на территории Забайкальского национального парка в Республике Бурятия со 2 июля, ликвидирован. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.

«В Забайкальском национальном парке ликвидирован лесной пожар», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что общая площадь территории, пройденной огнём со 2 июля, когда стало известно о пожаре, составляет 2320 га, пожар был локализован 19 июля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что на территории Республики Якутия насчитывается 71 лесной пожар на общей пройденной огнем площади свыше 250 тыс. га.