Москва, 27 июля, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 24 июля завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,37%, до 71,73 руб., евро/рубль — на 0,83%, до 83,55 руб., фунт/рубль — на 0,81%, до 97,70 руб. Рубль дешевеет к иностранным валютам с 22 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Покупатели активизировались на фоне снижения аппетита к риску из-за ухудшения взаимоотношений между США и Китаем. Дополнительный негатив для национальной валюты обусловлен разговорами о санкциях против России. Решение ЦБ РФ снизить ставки до 4,25% годовых практически не оказало влияния на рынок.

Рубль подешевел к евро и фунту в два раз больше, чем к доллару США. Доллар попал под давление в начале недели после Евросаммита, на котором лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления после пандемии, а также приняли бюджет на 2021−2027 гг.

Инвесторы поверили в единство ЕС. А так как Европа держит распространение коронавируса под контролем, в отличие от США, то инвесторы сместили фокус внимания на неё. На торгах в Азии пара евро/доллар повышалась до отметки 1,1725.

Доллар выступает защитным активом и в то же время инвесторы избегают его, потому что обеспокоены перспективами американской экономики. Даже если правительство предложит еще один пакет стимулов, он может оказаться недостаточным.

С другой стороны, они покупают золото и евро, игнорируя статистику заболеваемости коронавирусом. Золото дорожает на фоне снижения доходности десятилетних летних американских облигаций. Цена золота обновила исторический максимум в $1930 за унцию, установленный в сентябре 2011 года (1920,80).

Сегодня, 27 июля, на торгах в Азии падение индекса доллара продолжилось. К росту основных валют могли подтолкнуть новости из США. Министр финансов Стивен Мнучин 26 июля заявил, что республиканцы завершили работу над своим последним законопроектом о борьбе с коронавирусом.

На глобальном рынке за один доллар дают 71,50 руб. Нефть марки Brent торгуется в небольшом минусе. На фоне общего ослабления доллара США рубль ослабляется неохотно. Сопротивление расположено на уровне 72,30 руб. Если оно устоит по итогам сегодняшнего дня, то стоит ожидать укрепление рубля до 71,30 руб.

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