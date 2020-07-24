Москва, , 13:35 — REGNUM Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до нового исторического минимума в 4,25%. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Центрального банка.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае — июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2020 году составит 3,7−4,2% и 3,5−4,0% — в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятор ожидает, что инфляция будет находиться вблизи 4%.