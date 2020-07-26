Москва, 26 июля, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса являются характерными симптомами заболевания COVID-19. Об этом рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.

Duma.gov.ru Геннадий Онищенко

По его словам, в первую очередь пациенты с COVID-19 жалуются на проблемы с легкими, что нехарактерно для инфицированных гриппом лиц.

«Это интоксикация, это кашель (из-за COVID-19), — сказал бывший главный санитарный врач России. — <…> Человек ощущает одышку».

Онищенко добавил, что только пациенты с COVID-19 сталкиваются с полной потерей обоняния, а при гриппе у людей запахи «могут притупляться».

По его словам, дети переносят заболевание COVID-19 гораздо легче, чем взрослые. Однако, отметил депутат Госдумы, гриппом дети болеют «наравне со взрослыми».

Бывший главный санитарный врач России добавил, что инкубационный период гриппа и ОРЗ составляет около семи дней, а COVID-19 — четырнадцать.

Напомним, 17 июня депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что новогодние праздники дают большую добавочную смертность, чем коронавирус.

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