Ярош призвал украинских силовиков не выполнять приказы действующей власти
Киев, 26 июля, 2020, 10:23 — ИА Регнум. Украинский националист, бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош призвал украинских силовиков из вооруженных сил Украины, национальной гвардии, министерства внутренних дел, службы безопасности Украины, а также боевиков из вооруженных националистических формирований, не выполнять «преступные приказы» действующей украинской власти. Так 25 июля украинский националист отреагировал на своей странице в социальной сети Facebook на ранее заключенное перемирие в Донбассе.
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Ярош призвал жителей Украины выступать против «капитуляции», поддерживать акции движения сопротивления против капитуляции и государственнических антикапитулянтских сил (видимо речь идет о сторонниках экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM).
В конце своего поста Дмитрий Ярош подписался в качестве командующего Украинской Добровольческой Армией (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Напомним, Дмитрий Ярош не впервые при действующей власти призывает украинских националистов (так называемых патриотов) к объединению. Ранее он призвал к объединению руководителей государственных парламентских и внепарламентских партий, общественных «патриотических» организаций, волонтерских структур и структур так называемых ветеранов (участников гражданской войны в Донбассе — ИА REGNUM).