Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота РФ. Кадры прибытия главы государства 26 июля показал «Первый канал» российского телевидения.

Kremlin.ru Владимир Путин

Верховный главнокомандующий по прибытии взошел на катер, на борту которого он прибудет к парадному строю кораблей ВМФ России в Финском заливе.

Также известно, что в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие 46 кораблей, катеров и судов российского ВМФ, таких как большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», стратегический фрегат «Адмирал Касатонов», подводные лодки, корветы и др. Парадный строй возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVIII века «Полтава».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что в Петропавловске-Камчатском, в Авачинской бухте, 25 июля состоялась генеральная репетиция парада боевых кораблей и военно-спортивного праздника, который пройдет 26 июля.