Петропавловск-Камчатский, , 17:05 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском, в Авачинской бухте, 25 июля состоялась генеральная репетиция парада боевых кораблей и военно-спортивного праздника, которые пройдут 26 июля в честь Дня ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев обошёл на катере корабли, которые были построены в две линии парадного строя, после чего поднялся на борт большого десантного корабля «Адмирал Невельской», который 26 июля станет главной трибуной военно-морского праздника на Камчатке.

После торжественного обхода была проведена репетиция военно-спортивной части, в ходе которой, в частности, демонстрировалось траление и уничтожение морской мины, поиск и атака подводной лодки условного противника, а также досмотр подозрительного судна и освобождение захваченного террористами корабля. В финале репетиции праздника буксиры показали зрителям «вальс» на фоне парадного корабельного строя.

Всего на заранее подготовленную стоянку в бухте для участия в морском параде встали восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ): атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань», большой десантный корабль (БДК) «Адмирал Невельской», малый ракетный корабль (МРК) «Смерч», пограничный корабль управления ФСБ «Забайкалье», новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий», спасательное судно «Алагез», судно-кабелеукладчик «Бирюса» и морской тральщик МТ-265.

Как сообщало ИА REGNUM, в Авачинской бухте на Камчатке 16 июля началась установка рейдового оборудования, необходимого для проведения парада надводных и подводных кораблей в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России 26 июля.

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