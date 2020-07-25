Москва, 25 июля, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции рекомендуется сделать жителям Российской Федерации в преддверии осени. Об этом 25 июля заявил в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Прививка

«Вакцинация (в России) против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода», — сказал он.

Глава Минздрава также добавил, что жителям страны можно сделать вакцину против пневмококка. По его словам, сегодня вне рамок национального календаря можно сделать вакцину от пневмококковой инфекции, которая действует до пяти лет.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании министров здравоохранения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что летальность от коронавирусной инфекции в России составляет 1,62%.

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