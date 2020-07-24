Москва, , 10:58 — REGNUM Летальность от коронавирусной инфекции в России составляет 1,62%, заявил 24 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Основной задачей было сохранение жизни граждан, и летальность составила 1,62% — это один из самых низких показателей в мире», — сказал Мурашко на совещании министров здравоохранения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 800 849 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 13 046 человек. Выздоровели — 588 774. Проведено более 26,3 млн тестов.

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