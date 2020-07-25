Лиссабон, 25 июля, 2020, 21:43 — ИА Регнум. Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне (Португалия) создали защитную маску, способную нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса. Об этом пишет La Razon.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В медицинской маске

Отмечается, что многослойная водонепроницаемая маска имеет покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. При этом эффект сохраняется, даже если маску постирать 50 раз, а активность вируса снижается на 99% уже спустя час после попадания на маску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия) создали прибор, способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека.

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