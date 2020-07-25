Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия). Об этом сообщает специализированный портал MedicalXpress.

В материале говорится, что на методе цветовой спектроскопии основана работа детектора, покрытого тончайшим слоем золота и состоящим из проводников толщиной в прядь человеческих волос.

Миниатюрный прибор, который способен реагировать на вещества в газообразном состоянии, с помощью цветного индикатора сообщает об изменениях. А определяет, какое вещество обнаружено в крови пациента, уже искусственный интеллект.

Отмечается, что через специальное мобильное приложение пациент может получить результаты теста.