Москва, 25 июля, 2020, 21:18 — ИА Регнум. В Российской Федерации будет добровольной вакцинация от SARS-CoV-2. Об этом в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Mil.ru Вакцинация

«Вакцинация (в России) будет добровольная», — сказал глава минздрава.

Мурашко также добавил, что интерес жителей страны к вакцине довольно высокий.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на февраль 2021 года предварительно запланировано снятие всех ограничений, связанных с коронавирусом.

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