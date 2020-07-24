Москва, , 20:37 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что снятие всех ограничений, связанных с коронавирусом, предварительно запланировано на февраль 2021 года. Об этом Мурашко заявил сегодня, 24 июля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, сейчас динамика такова, что все ограничения по коронавирусу удастся снять разве что в феврале 2021 года. По крайней мере, страна движется именно к этому. Основной показатель здесь — это популяционный иммунитет, он должен выработаться хотя бы у половины населения страны.

«Я думаю, это всё-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», — сказал Мурашко.

Напомним, что ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова говорила, что на середину июля популяционный иммунитет к коронавирусу выработался примерно у 26% населения. Максимальные цифры фиксируются в крупных городах, при этом чаще всего антитела встречаются у детей в возрасте до шести лет.