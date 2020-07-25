Ереван, 25 июля, 2020, 16:24 — ИА Регнум. На дестабилизацию ситуации в Российской Федерации могут быть направлены произошедшие в последние дни инциденты с участием выходцев из Армении и Азербайджана. Об этом 25 июля сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его мнению, «третьи силы», имеющие антиармянские устремления на Южном Кавказе, могут быть заинтересованы в этом.

«Наши соотечественники (выходцы из Армении) в России должны не поддаваться провокациям, осознавать, что в дестабилизации ситуации в России заинтересованы те третьи силы», — написал премьер-министр Армении.

Пашинян также отметил, что власти Российской Федерации имеют возможность не допустить негативного развития событий в стране.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на совещании с представителями министерства обороны страны сообщил, что агрессия Азербайджана является угрожающей не только для Армении, но и для других стран.

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