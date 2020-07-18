Ереван, , 16:42 — REGNUM Агрессия Азербайджана является угрожающей не только для Армении, но и для других стран, заявил 18 июля армянский премьер-министр Никол Пашинян на совещании с министрами обороны.

Пашинян «В последние дни стало очевидным, что Азербайджан — угроза не только для Армении, но и для глобальной безопасности».

Комментируя заявление Баку о том, что азербайджанские ВС могут нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС, глава правительства Армении сказал, что если это произойдёт, то это будет «преступлением против человечности». Да и сами угрозы — уже преступление.

Пашинян «Подобная акция — это угроза террористического акта против человечества, она должна получить соответствующую оценку и быть расследована со стороны международных структур».

Глава армянского правительства добавил, что Ереван не допустит нападения на атомную станцию и на саму республику со стороны ВСу Азербайджана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о возможном ракетном ударе по Мецаморской АЭС сделал 16 июля глава пресс-службы азербайджанского минобороны Вагиф Даргяхлы.

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