Сальск, Ростовская область, 25 июля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Сотрудники СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту кражи из родильного отделения больницы города Сальска новорожденного младенца. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба областного следственного управления СК России.

christianabella Ребенок

В сообщении указывается, что в Сальский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о из родильного отделения больницы города о том, что был похищен новорожденный ребенок.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что, по данным следствия, около 03:00 (совпадает с мск) 25 июля неустановленное лицо выкрало из палаты родильного отделения ЦРБ Сальского района новорожденного ребенка мужского пола.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время на месте инцидента работают специалисты следственного управления, которые проводят комплекс необходимых следственных мер для установления обстоятельств преступления и лица, которое причастно к его совершению.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что уголовное дело по факту похищения четырёхлетнего ребенка возбуждено в Красноярском крае (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение несовершеннолетнего»).