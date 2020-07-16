Красноярск, , 15:11 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения четырёхлетнего ребенка возбуждено в Красноярском крае (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение несовершеннолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июля в Главном следственном управлении СКР по краю и Хакасии.

По предварительной версии следствия, мужчина, проживающий в Краснодарском крае, приехал в Шушенский район Красноярского края к своей бывшей гражданской супруге. 13 июля он взял с согласия матери четырёхлетнего мальчика на непродолжительную прогулку. Мужчина увёз ребёнка в неизвестном направлении за пределы Красноярского края.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, мужчину с ребёнком ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Пензенской области мужчина, находящийся в бракоразводном процессе, под предлогом общения с сыном похитил его и тайно увез в Уфу.

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