Вашингтон, 25 июля, 2020, 01:19 — ИА Регнум. Практически 90% мировых запасов используемого при лечении коронавируса препарата «Ремдесивир» скуплены властями США. Об этом президент США Дональд Трамп объявил 24 июля во время выступления в Белом доме перед подписанием указа о снижении цен на лекарства.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — сказал Трамп, комментируя успехи, достигнутые его администрацией в сфере здравоохранения.

Напомним, что намерения США монопольно обеспечить себя запасами препарата вызывают критику общественных организаций и экспертов, отмечающих, что такие шаги подрывают международное сотрудничество по борьбе с пандемией. Американский препарат «Ремдесивир» разрабатывался как антивирусное средство для применения в случае заражения гепатитом С и респираторно-синцитиальным вирусом. Препарат проходил клинические испытания против лихорадки Эбола, но показал свою малую эффективность против нее. По данным Gilead Sciences, применение данного препарата больными с COVID-19 позволяет сократить период их выздоровления до четырех дней.

В настоящее время компанией установлена единая для развитых стран цена на препарат в размере $390 за ампулу ($2340 за курс).

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп задействует имеющиеся у него возможности, чтобы снизить цены на лекарства в Соединённых Штатах. Отмечается, что необходимые решения в Белом доме уже приняты, а детали распоряжений станут известны после официального заявления американского президента в пятницу.

О намерении Департамента здравоохранения США купить у американской компанией Gilead 500 тысяч доз препарат «Ремдесивир» (который будет произведён в июле, августе и сентябре) для американских больниц сообщалось ещё в начале июля.

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