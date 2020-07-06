Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Правительство США скупает почти весь препарат «Ремдесивир», якобы способный способствующий более быстрому выздоровлению после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 июля BBC.

Как заявили в Департаменте здравоохранения США, ведомство заключило соглашение с американской компанией Gilead о покупке 500 тыс. доз для американских больниц.

Ряд исследований показывает, что применение этого препарата, разработанного для борьбы с лихорадкой Эбола, способствует более быстрому выздоровлению после заражения коронавирусом. Курс лечения этим препаратом в США стоит $2 тыс. 340.

«Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому разрешенному терапевтическому средству для COVID-19», — заявил секретарь департамента здравоохранения и социальных служб Алексей Азар.

Стремление американского правительства обеспечить себе запас препарата вызывает вопросы со стороны ряда критиков, которые указывают на то, что эти шаги подрывают международное сотрудничество по борьбе с пандемией.

Напомним, американский препарат «Ремдесивир» разрабатывался как антивирусное средство для применения в случае заражения гепатитом С и респираторно-синцитиальным вирусом. Препарат проходил клинические испытания против лихорадки Эбола, но показал свою малую эффективность против нее.

Об эффективности этого препарата против коронавируса заявил в конце апреля главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его словам, данные клинических испытаний, которые на тот момент не прошли должной проверки, носили обнадеживающий характер: пациенты, принимавшие этот препарат, выписывались на 11 суток раньше других.