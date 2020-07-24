Аддис-Абеба, 24 июля, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Число подтвержденных случаев COVID-19 в странах Африки достигло 787 501, погибли от заболевания на континенте 16 697 человек, 24 июля сообщает Africa CDC.

Russian.news.cn Мобильный центр для выявления COVID-19 в ЮАР

Согласно отчету Центров контроля заболеваний Африканского союза, наиболее сложной ситуация с эпидемией коронавируса является в Южной Африке. На юге континента в настоящий момент зафиксированы 424 162 случаев и 6420 смертей от COVID-19.

В Северной Африке подтверждены 143 305 случаев и 6148 смертей от COVID-19, в Западной Африке — 114 032 и 1782, в Восточной Африке — 61 829 и 1476, в Центральной Африке — 44 173 и 871.

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