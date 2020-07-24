Женева, Швейцария, , 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лаборатория в Иране (сс) Mehr News Agency

Как уточняется, всего за период с начала пандемии выявлено уже 15 296 926 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9753 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 628 903.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 247 225 выявленных инфицированных и 7097 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.