Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как уточняется, всего за период с начала пандемии выявлено уже 15 296 926 инфицированных коронавирусом.
Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9753 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 628 903.
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 247 225 выявленных инфицированных и 7097 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.