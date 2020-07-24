Лондон, 24 июля, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан срочно худеть, чтобы страна могла легче перенести эпидемию коронавируса, 24 июля передает BBC.

Number 10 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

«Ожирение является одним из факторов, усугубляющих патологию (COVID-19)» , — заявил Джонсон на пресс-конференции.

Глава британского правительства отметил, что сам стал меньше есть и начал делать упражнения, и это ему помогло сбросить вес.

Читайте также:Число случаев COVID-19 в мире превысило 15,5 млн