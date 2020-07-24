Балтимор, США, 24 июля 2020, 20:38 — REGNUM Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в мире на настоящий момент составляет 15 578 624, жертвами болезни стали уже 634 744 человек, 24 июля сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Согласно актуальному отчету мониторингового центра университета, наибольшее число случаев и смертей от COVID-19 зарегистрировано в США (4 061 925 и 144 552 соответственно). На втором месте — Бразилия (2 287 475 и 84 082).
Отметим, подсчет Университета Хопкинса отличается от информации Всемирной организации здравоохранения. По информации ВОЗ, в мире сейчас насчитывается 15 333 428 случаев COVID-19 и 630 114 смертей от заболевания.
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