В Пакистане 103-летнего пациента вылечили от COVID-19
Исламабад, 24 июля, 2020, 20:25 — ИА Регнум. В Пакистане прошел лечение от COVID-19 и выписан из больницы 103-летний пациент, 24 июля сообщает агентство Reuters.
Константин Маковский. На приеме у врача. 1900 (фрагмент)
Азиз Абдул Алим, житель округа Читрал на севере Пакистана, прошел лечение от заболевания в центре неотложной помощи фонда Ага Хана, одном из немногих в горном районе.
«Мы волновались за него, учитывая его возраст, но он совсем не волновался», — сообщил журналистам сын Алима Сухайл Ахмед.
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