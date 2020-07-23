Тхируванантхапурам, , 00:35 — REGNUM Режим обязательной изоляции может быть объявлен в индийском штате Керала из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, заявил главный министр региона Пинарай Виджаян 22 июля на брифинге.

По его словам, за последние сутки в Керале был отмечено самое большое увеличение количества заражений за сутки — 1 038 случаев. В настоящий момент в больницах пребывают или числятся там на учете 8 818 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них девять — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, карантинные мероприятия в Индии были ужесточены 25 марта в разгар пандемии. 8 июня началось постепенное ослабление данного режима.

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