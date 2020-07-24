Париж, 24 июля, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство пока не намерено закрывать границы с Испанией, однако рекомендует воздержаться от поездок, 24 июля сообщает Agence France-Presse.

Андрей Грук ИА Красная Весна Панорама Барселоны

«Что касается ситуации в Кататонии, которая ухудшается… мы настоятельно рекомендуем французским гражданам избегать поездок туда» , — заявил премьер-министр.

Кастекс отметил, что правительство уже ведет переговоры с испанскими властями о минимизации поездок из Испании во Францию.

Читайте также:В Бразилии выявлено 2,3 млн случаев заражения коронавирусом