Бразилиа, , 17:07 — REGNUM В Бразилии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом дошло до 2,3 млн, сообщает 24 июля бразильский информационный портал G1.

По информации портала, при этом количество летальных исходов достигает 84,2 тыс.

За последние сутки в стране было выявлено 58 тыс. новых заражений, скончались от COVID-19 более 1,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару. Диагноз был подтвержден 21 июля.

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